Політика

Путін запропонував не повідомляти Раду Європи про запровадження воєнного стану в Росії

9 Серпня 2023 13:02
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Російський президент Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомляти генерального секретаря Ради Європи про введення чи припинення дії військового або надзвичайного стану у Росії.

Відповідний документ опублікували в базі даних Держдуми.

Зазначається, що поправки вносяться до федеральних конституційних законів про військове та надзвичайне положення.

Згідно з чинними нормами, Росія при запровадженні військового або надзвичайного стану в країні повинна повідомляти генеральних секретарів ООН та Ради Європи про відступ від своїх зобов’язань за міжнародними договорами щодо обмеження прав і свобод росіян. Це зобов’язання відповідало вимогам Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Натомість зараз Путін пропонує виключити із законів згадку про Конвенцію та пункт про інформування генсека Ради Європи. У пояснювальній записці таку пропозицію він пояснює тим, що “з 16 березня 2022 року щодо РФ припинила дію зазначена Конвенція, а також ратифіковані Росією протоколи до неї”.


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