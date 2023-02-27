Політика

Путін занадто самовпевнений, – глава ЦРУ

27 Лютого 2023 18:05
63
читать на русском →
війна, путін

Російський диктатор Володимир Путін “не сентиментальний щодо людських жертв”, проте йому доведеться зіткнутися із великими збитками, коли труни повертатимуться додому в найбідніші регіони РФ.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в інтерв’ю CBC News.

“Путін не сентиментальний щодо людських жертв і величезних втрат озброєння, які він зазнав. Є багато зверхності. Найголовніше у 2023 році – це розвіяти пиху з боку Путіна і відновити імпульс на полі бою”, – сказав Бернтс.

Він зазначив, що російський диктатор все ще сподівається виснажити Україну.

“Путін зараз надто впевнений у своїй здатності виснажити Україну, перемолоти її. У якийсь момент йому доведеться зіткнутися зі дедалі більшими збитками, коли труни повертатимуться додому в найбідніші регіони Росії. Багато призовників, яких кидають як гарматне м’ясо, родом з Дагестану та Бурятії – найбідніших регіонів Росії”, – наголосив глава ЦРУ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2023 19:12
38

Залужний обговорив з Міллі посилення ППО та надання винищувачів F-16
27 Лютого 2023 19:50
17

РФ не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів – Буданов
27 Лютого 2023 18:39
41

Генштаб про ситуацію на фронті: Росія збільшує чисельність особового складу
27 Лютого 2023 17:48
199

Поліція не допустила масової бійки підлітків у центрі Харкова в рамках флешмобу з РФ — Тимошко
27 Лютого 2023 17:33
59

Голова правління Укрзалізниці подав у відставку
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки