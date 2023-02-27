Путін занадто самовпевнений, – глава ЦРУ

Російський диктатор Володимир Путін “не сентиментальний щодо людських жертв”, проте йому доведеться зіткнутися із великими збитками, коли труни повертатимуться додому в найбідніші регіони РФ.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс в інтерв’ю CBC News.

“Путін не сентиментальний щодо людських жертв і величезних втрат озброєння, які він зазнав. Є багато зверхності. Найголовніше у 2023 році – це розвіяти пиху з боку Путіна і відновити імпульс на полі бою”, – сказав Бернтс.

Він зазначив, що російський диктатор все ще сподівається виснажити Україну.

“Путін зараз надто впевнений у своїй здатності виснажити Україну, перемолоти її. У якийсь момент йому доведеться зіткнутися зі дедалі більшими збитками, коли труни повертатимуться додому в найбідніші регіони Росії. Багато призовників, яких кидають як гарматне м’ясо, родом з Дагестану та Бурятії – найбідніших регіонів Росії”, – наголосив глава ЦРУ.