Політика

Путін у 2023 році почав видавати рекордну кількість таємних указів

3 Серпня 2023 19:03
читать на русском →
путін

У липні 2023 року президент Росії Володимир Путін підписав рекордну кількість секретних указів за весь час свого правління.

Про це повідомляє російське видання “Медіазона

Про рекордну кількість засекречених указів свідчать підрахунки документів за порядковими номерами. У липні частина таких склала 62%.

“Усі укази президента пронумеровані по порядку від початку року. Якщо якийсь номер в опублікованих документах не зустрічається, він був присвоєний секретному указу.

Такої високої частки секретних указів не було за весь час президентства Путіна. Лише одного разу в історії сучасної Росії частка секретних указів була трохи вищою — 64% у січні 1999 року. За підсумками перших семи місяців 2023 рік займає перше місце за часткою непублічних розпоряджень, яких виявилося 48% від загальної кількості”, – йдеться у повідомлені.

Видання вказує, що секретні укази нерідко пов’язані з нагородженням учасників бойових дій, зокрема посмертно.

На початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року частка секретних указів Путіна сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище “на тлі масштабного українського контрнаступу”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
3 Серпня 2023 19:26

Окупанти намагаються повернути свої втрачені позиції Шахтарському напрямку, – Генштаб

3 Серпня 2023 18:55

Наші війська зривають плани ворога щодо прориву на куп’янському напрямку, – Сирський
3 Серпня 2023 16:50

Загибель нацгвардійця в ДТП: розслідування щодо судді-водія завершили
3 Серпня 2023 16:37

Жеваго отримав підозру в підкупі голови Верховного суду
3 Серпня 2023 16:26

Загибель керівництва МВС: ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

усі думки