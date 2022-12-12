Політика

Путін та його оточення перемогли росіян та їхній розум, – Зеленський

12 Грудня 2022 13:46
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путін, зеленський

Кремлівська пропаганда промила мізки російському суспільству і зуміла переконати їх у тому, що “не було ніколи ніякої України”.

Як передає LIGA.net, про це президент Володимир Зеленський розповів у спецвипуску шоу Netflix “Мій наступний гість не потребує представлення”.

Ведучий Девід Леттерман поставив йому запитання: “У РФ кажуть, що не було ніколи ніякої України. Як можна вважати, що України немає?”

Глава держави відповів, що “це все наративи, як і політика Путіна, його оточення”, які Кремль “спеціально розвиває та представляє своєму суспільству”.

“На жаль, скажу чесно: вони перемогли своє суспільство. Перемогли їхній розум. … Щоб спрацювало це вторгнення, треба було… повністю занурити їх у цю інформаційну бульбашку: що українців немає, що це десь там якась околиця, що у них немає мови, спадщини, історії, що все це вони у нас відірвали з розпадом Радянського Союзу, що вони відірвалися тимчасово”, – зазначив президент.

Водночас, уточнив Зеленський, це примітивна конструкція брехні, і “самі це побачите, коли ми переможемо, – як швидко вони самі все це зрозуміють”.


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