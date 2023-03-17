Політика

Путін планує влаштувати глобальний голод, – Данілов

17 Березня 2023 16:14
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війна, путін

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін “має велике бажання” влаштувати глобальний голод. Про це Данілов сказав у інтерв’ю Радіо Свобода.

“Що робить Путін? Путін має велике бажання, щоб найближчі рік, два, три з’явилося таке явище, як голод. І те, що ми вже не зможемо постачати стільки продуктів харчування, скільки ми постачали до цього як країна, яка годувала величезну кількість населення у світі, Путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти мають десь з’явитися”, – сказав секретар РНБО.

Він вважає, що це один з планів Путіна.

“Чому я й кажу, що з ним треба закінчувати якомога швидше. Тому що це речі, які є абсолютно зрозумілими. Вони є на столі. Але про них ніхто не каже… Чому світ не хоче цього зрозуміти, мені важко сказати”, – зауважив Данілов.

Він повідомив, що у РНБО є розрахунки, які були представлені президенту і Кабміну.

“За розрахунками виходить, що коли світ у 2040-2050 роках вийде на населення приблизно у 10 мільярдів громадян, маємо на увазі, що додатково треба буде 265 мільйонів протеїнів. Де їх брати – світ не знає. І чим більше буде територій, на яких будуть відбуватися такі речі, як сьогодні відбуваються на території нашої країни, це будуть ще більші виклики”, – зазначив Данілов.


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