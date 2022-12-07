Політика

Путін особисто підтвердив, що Росія веде загарбницьку війну, – Подоляк

7 Грудня 2022 19:44
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війна, путін

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні заяви Путіна, що Росія веде війну за “національні інтереси”.

Про це він написав у твіттері.

“Маски скинуто. Забудьте про “провокації НАТО”, “денацифікацію” та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче “врегулювання”?”, – зазначив він.


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