Путін особисто підтвердив, що Росія веде загарбницьку війну, – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні заяви Путіна, що Росія веде війну за “національні інтереси”.

Про це він написав у твіттері.

“Маски скинуто. Забудьте про “провокації НАТО”, “денацифікацію” та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче “врегулювання”?”, – зазначив він.

Маски скинуто. Забудьте про «провокації НАТО», «денацифікацію» та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче «врегулювання»? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 7, 2022