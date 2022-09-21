Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ

Президент рф володимир путін повідомив, що в Росії буде оголошено часткову мобілізацію. Він зробив таку заяву під час звернення до росіян, показаного вранці 21 вересня.

“Для захисту нашої батьківщини та цілісності вважаю за необхідне підтримати часткову мобілізацію”, — заявив путін.

За його словами, указ про часткову мобілізацію вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні.

“Призову на військову службу підпадають лише ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід”, – розповів Путін.

Також російський диктатор заявив, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов’язково проходитимуть додаткову військову підготовку.