Політика

Путін назвав провокацію в Брянській області “терактом” та вдався до погроз

2 Березня 2023 15:00
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путін

Події в Брянській області нібито є так званим “терористичним актом”. У Кремлі вважають, що це була спроба “когось” позбавити Росію мови та історії.

“Ще один злочин. Вони проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь у цивільних осіб. Вони побачили, що це цивільна машина, що там сидять діти. Нива звичайна. Вони відкрили вогонь. Саме такі люди поставили собі завдання позбавити нас своєї історії, позбавити нас своїх традицій, мови”, – сказав Путін.

Примітно, що сам диктатор не називає тих, хто ж саме по його версії винен у так званому “теракті”. Він згадує про “неонацистів”, але конкретно все ж не вказує про кого він фантазує.

Крім того, диктатор обіцяв “покарати” винних, каже що нічого “в них” не вийде, і їх “дотиснуть”.


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