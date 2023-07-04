Політика

Путін намагається “купити” лояльність російських силовиків, – NYT

4 Липня 2023 17:54
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заколот, путін

Російський диктатор Володимир Путін після невдалого заколоту ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина намагається “купити” лояльність російських силовиків, щоб втримати владу.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляє видання, немає підтвердження арешту причетних до заколоту або людей, близьких до Пригожина. NYT зауважує, що це різко контрастує з наслідками невдалого державного перевороту в Туреччині 2016 року, коли протягом пів року було заарештовано близько 40 тисяч осіб.

Путін тим часом підвищує зарплати солдатам та співробітникам правоохоронних органів. Також, як повідомляє видання, він пообіцяв надати більше зброї одному з найвідданіших керівників своєї служби безпеки – голові Національної гвардії Віктору Золотову.

Експерти, з якими спілкувалися журналісти видання, вважають, що така стратегія має певні ризики. Адже надання більших можливостей та повноважень силовикам може спровокувати когось із них піддатися спокусі та скоїти власний заколот.

Також вони припускають, що акцент на лояльності може вплинути на боєздатність російської армії, хоча й знизить загалом ризик заколоту.


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