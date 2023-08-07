Політика

Путін намагався вдарити “Кинджалом” по урядовому кварталу в Києві, — The Times

7 Серпня 2023 12:08
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путін, ракетний удар

Російські війська 4 травня 2023 року намагалися вдарити ракетами Кинджал по урядовому кварталу в Києві, щоб помститися за атаку двох дронів на Кремль у ніч на 3 травня, пише The Times.

Як пише видання, російський МіГ-31, що є носієм Кинджалів 4 травня злетів з авіабази Саваслейка менш ніж через добу після того, як два невідомі безпілотники підлетіли до Кремля і вибухнули біля куполу путінської резиденції.

«Пілот отримав наказ помститися», — пише The Times.

Літак запустив Кинджал у напрямку Києва. Українські сили ППО мали лічені хвилини, щоб зупинити аеробалістичну ракету РФ зі швидкістю 10 махів, що летіла на будівлю Кабміну поблизу Майдану Незалежності.

Українську столицю тоді захистили системи ПРО Patriot, пише видання з посиланням на підполковника протиповітряної оборони Києва, чиє ім’я журналісти не називають з міркувань безпеки.

«У нас є планшет для контролю повітряної ситуації, і коли є балістична ракета, що наближається, комп’ютер негайно це реєструє і малює зону, яку вона має вразити. Він вирахував ціль на основі траєкторії. Система намалювала коло з центром над Майданом — цілили точно в урядовий квартал», — розповів підполковник столичної ППО.

У ніч на 4 травня повітряна тривога у Києві тривала понад 3,5 години. Влада Києва тоді повідомляла, що в районі столиці були знищені всі ворожі цілі — Шахеди і ракети, ймовірно, балістичного типу.


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