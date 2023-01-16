Політика

Путін хоче, щоб Герасимов захопив Донбас до березня, – ГУР

16 Січня 2023 20:36
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війна, розвідка

Президент Росії Володимир Путін поручив новому командувачу угруповання російськими військами в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня.

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За словами Юсова, російський президент не звертає уваги на те, що насправді відбувається на фронті. Його основною ціллю і надалі залишається знищення українців як окремого народу і нації, знищення України як незалежної держави.

“Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок – це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, – це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня”, – сказав Юсов.

Він звернув увагу на те, що перед окупаційною владою вже неодноразово змінювали терміни поставлених задач.

“Рік, як вони “3 дні беруть Київ”. Ну, загалом, однак, нові цілі й нові завдання. Нічого не вийде і цього разу”, – зауважив Юсов.

Юсов розповів, що у розвідки є інформація про ознаки підготовки російською окупаційною армією наступу на Запорізькому напрямку.

“Так, безумовно, такі дані є. Це може свідчити як про пряму підготовку до наступальних дій з боку противника, так і про певні обманні дії для того, щоб інформаційну кампанію проводити й, скажімо так, приховати справжні наміри свої на інших напрямках фронту. Уся інформація відстежується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських Сил оборони”, – наголосив Юсов.


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