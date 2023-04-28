Політика

Путін дозволив саджати на довічне за держзраду

28 Квітня 2023 17:55
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росія

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про посилення покарання за державну зраду аж до довічного ув’язнення.

Інформація про це міститься на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Відтепер за шпигунство, видачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю, перехід на бік супротивника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги в діяльності, спрямованій проти Росії, може бути покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Раніше за ці злочини загрожував тюремний термін до 20 років зі штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів.

Крім того, Путін підписав указ про посилення кримінальної відповідальності за диверсії і тероризм.


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