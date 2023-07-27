Політика

Путін – це неадекватна людина, – Зеленський

27 Липня 2023 16:09
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путін, зеленський

Президент Росії – це людина, яка не поважає міжнародне право і ставить світ на межу голоду з метою продати дорожче своє зерно, одночасно це неадекватна людина, з оточенням, яке заробляє на блокуванні зернової угоди.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеоінтерв’ю бразильському Global News.

“(Путін) Він дійсно неадекватна на сьогодні людина, зі своїм оточенням, в якому люди заробляють великі кошти на ось таких блокуваннях, на ось таких процесах, дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе, і поки війна, вони заробляють великі гроші. Але він – радикально налаштований на знищення людей в Україні”, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що блокування Росією “зернової угоди” призведе до зростання цін на російське зерно, а, відповідно, й дасть їй можливість заробити додаткові кошти.

“Блокування нашого зерна – це дуже просто. Він реалізує своє. Він іде від конкуренції й збільшується ціна на його товар, тому що він стає “ексклюзивом на крові”, я сказав би. Тобто це прагматика людини, яка не поважає міжнародне право і якій дають можливість сьогодні право не поважати”, – сказав український президент.

“Ми з вами говоримо про виживання світу, про голод, про реальний соціальний хаос, який може бути через непостачання агропромислового продукту. А для нього це тиск. Насамперед це гроші”, – додав Зеленський.

Зеленський також наголосив на зацікавленості, щоб Бразилія приєдналася до Формули миру.

“Бразилія підтримує її на рівні радників. Була вже зустріч у Копенгагені, наразі у Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде Бразилія. Потім ми вийдемо на саміт Формули миру”, – сказав він.


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