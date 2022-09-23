Приводів для “істеричної реакції” росіян на мобілізацію немає, – Пєсков

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав “істеричною” реакцію росіян на мобілізацію. Але у Кремлі вважають, що причин для істерик немає.

Про це він заявив журналістам.

“Можна ще було якось зрозуміти таку істеричну реакцію у перші години після оголошення. Але, з іншого боку, вже відучора кабінетом міністрів були активовані всі інформаційні лінії. Міноборони регулярно відповідає на всі запитання. Наразі немає дефіциту в роз’ясненнях. Просто потрібно тверезо та вдумливо до цього ставитися”, – сказав речник Путіна.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.