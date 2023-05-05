Пригожин заявив, що виведе вагнерівців з Бахмута

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК “Вагнер” з Бахмута після 10 травня.

“Офіційно звертаюсь до начальника Генерального штабу, міністру оборони, верховному головнокомандувачу та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК “Вагнера”, від імені командування ПВК “Вагнер”, що 10 травня ми змушені передати позиції в населеному пункті Бахмут підрозділам міністерства оборони і вивести залишки ПВК “Вагнер” в тилові табори, щоб зализати рани. Я виводжу підрозділи ПВК “Вагнер”, тому що при відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель”, – йдеться у листі.

Перед цим Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів “вагнерівців” і обматюкав керівництво російської регулярної армії.

У Кремлі заявили, що поінформовані про наміри Пригожина.

“Зрозуміло, ми бачили його (листа) у засобах масової інформації. Але я не можу це коментувати, тому що це стосується ходу спеціальної військової операції, – цитує російський Інтерфакс речника президента РФ Дмитра Пєскова.