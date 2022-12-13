Про виведення військ з України до кінця року не може бути й мови, – Пєсков

Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Його попросили прокоментувати пропозицію президента Володимира Зеленського про те, що Росії варто розпочати виведення військ з України до Різдва.

“Про це не може йтися і мови”, – сказав Пєсков. Він пояснив, що “українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час”.

“Це реалії, які відбулися через ту лінію, ту політику, яку проводили протягом останніх років п’ятнадцяти, а то й двадцяти керівництво України та сьогоднішній український режим”, – продовжив Пєсков.

За його словами, “ці реалії говорять про те, що у Російської Федерації з’явилися нові суб’єкти, з’явилися вони внаслідок референдумів, які пройшли на цих територіях”.

“Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе”, – підсумував Пєсков.