Президент Єврокомісії пропонує надати Україні допомоги на 50 млрд євро

Єврокомісія пропонує виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ми пропонуємо кредит для України на наступні 4 роки у розмірі до 50 мільярдів євро”, – написала вона.

Як уточнила фон дер Ляєн, це дозволить “забезпечити передбачуване фінансування на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором”.