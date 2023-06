Президент Єврокомісії пропонує надати Україні допомоги на 50 млрд євро

Єврокомісія пропонує виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ми пропонуємо кредит для України на наступні 4 роки у розмірі до 50 мільярдів євро”, – написала вона.

Як уточнила фон дер Ляєн, це дозволить “забезпечити передбачуване фінансування на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором”.

We propose a facility for Ukraine for the next 4 years of up to €50 bn.



To provide predictable finance to 🇺🇦 on its EU path, together with global partners and private sector.



On migration, we support external border protection & economic development of our partners with €15…