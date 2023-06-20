Політика

Президент Єврокомісії пропонує надати Україні допомоги на 50 млрд євро

20 Червня 2023 15:11
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допомога, Євросоюз

Єврокомісія пропонує виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ми пропонуємо кредит для України на наступні 4 роки у розмірі до 50 мільярдів євро”, – написала вона.

Як уточнила фон дер Ляєн, це дозволить “забезпечити передбачуване фінансування на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором”.


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