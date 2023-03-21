Прем’єр Японії прибув до Києва

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні, 21 березня, прибув до Києва з офіційним візитом. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє KYODO.

Візит прем’єра до України підтвердили у Міністерстві закордонних справ Японії. Очікується, що Кісіда та Зеленський обговорять підтримку України.

Поїздку глави японського уряду тримали в таємниці, вона відбулася відразу після зустрічі Кісіди з прем’єром Індії в Нью-Делі. ЗМІ зазначають, що японський прем’єр прилетів до Польщі, де сів у Пшемислі на нічний потяг до Києва.