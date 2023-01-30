Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО можуть бути продовжені, – ЗМІ

Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу можуть продовжити термін повноважень у вересні, через війну РФ проти України.

Про це пише видання Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Видання зокрема зазначає, що умовно є три рівні варіантів розвитку подій, які ранжуються за інтенсивністю переговорів.

Продовження терміну повноважень Столтенберга – найбільш згадуваний варіант. Другий рівень включає прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, прем’єр-міністра Естонії Кайю Каллас і міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

До третьої групи імен входять: прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте, президентка Словаччини Зузана Чапутова та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з Німеччини.