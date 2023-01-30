Політика

Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО можуть бути продовжені, – ЗМІ

30 Січня 2023 21:52
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війна, нато

Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу можуть продовжити термін повноважень у вересні, через війну РФ проти України.

Про це пише видання Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Видання зокрема зазначає, що умовно є три рівні варіантів розвитку подій, які ранжуються за інтенсивністю переговорів.

Продовження терміну повноважень Столтенберга – найбільш згадуваний варіант. Другий рівень включає прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, прем’єр-міністра Естонії Кайю Каллас і міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

До третьої групи імен входять: прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте, президентка Словаччини Зузана Чапутова та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з Німеччини.


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