Політика

Поранених “вагнерівців” лікують у клініці, пов’язаній із дочкою Путіна

18 Січня 2023 21:51
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війна, вагнер

Поранені на війні проти України найманці ПВК “Вагнера” лікуються в клініці “Мій медичний центр” у Санкт-Петербурзі, яка пов’язана з другом Путіна мільярдером Юрієм Ковальчуком та дочкою російського диктатора Марією Воронцовою.

Про це повідомляє “Радіо Свобода“.

Як повідомляє видання, 18 січня в Telegram-каналі “Кепка Пригожина” було опубліковано відео, в якому показано, як засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин “відвідує бійців із тяжкими пораненнями, які проходять реабілітацію в одній із клінік Петербурга”.На відеокадрах показано, як Пригожин спілкується з чоловіком, який відновлюється після поранення за допомогою екзоскелета, що знижує навантаження на ноги та нижній відділ хребта.

“Радіо Свобода” виявило, що кадри зустрічі Пригожина з цим найманцем знято в колишній клініці “СОГАЗ” на вулиці Мала Конюшенна. Раніше клініка називалася “СОГАЗ медицина”, але провела ребрендинг. Фотографія кімнати, де Пригожин знятий на відео, розташована на першому місці у фотогалереї на сайті “Клініки реабілітації ММЦ”.

Про те, що “вагнерівці”, які воювали в Сирії та Україні, лікуються у клініці “СОГАЗ Медицина” в Санкт-Петербурзі, “Радіо Свобода” розповідало в листопаді 2021 року. Тоді редакції вдалося зʼясувати, що клініка також обслуговувала найближчих друзів Путіна та представників російської владної верхівки.

Зазначено, що ребрендинг клініки був повʼязаний із санкціями проти АТ “СОГАЗ”, запровадженими Євросоюзом 28 лютого, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну.

У серпні 2022 року новими власниками цієї мережі клінік стали менеджери АТ “Номеко”, компанії-партнера страхової групи “СОГАЗ”. Керівником клініки залишився Владислав Баранов: у вересні учасників ТОВ “Мій медичний центр” обрали його головою Ради директорів.

Через Владислава Баранова та “Номеко” клініка повʼязана з дочкою Путіна Марією Воронцовою: Баранов є співвласником “Номеко”, а ця компанія стоїть за будівництвом “Високотехнологічного багатофункціонального медичного комплексу” в Ленінградській області. Акціонером “Номеко”, згідно з офіційними документами, є також Марія Воронцова.


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