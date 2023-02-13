Політика

Понад сто українських військових у Польщі вивчають танки Leopard 2

13 Лютого 2023 19:58
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зброя

Польські та канадські інструктори тренують українські екіпажі основних бойових танків Leopard 2 на полігоні Сьвентошуві на заході Польщі. Загалом до Польщі на опанування танків прибули 105 українських військових.

Про це повідомляють Укрінформ та Міністерство оборони Польщі.

За словами керівника навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштофа Сєрадзького, навчання тривають вже тиждень, а загалом курс розрахований на місяць. Українці навчаються на польських і канадських танках щодня по 10-12 годин.

Сєрадзький додав, що на навчання прибули військові, які вже мають досвід керування танками, тому вони легко опановують нові машини.

Президент Польщі Анджей Дуда, який 13 лютого приїхав на полігон, де тренують українців, заявив, що разом із союзниками вони збирають для України бронетанкову бригаду.

«На прохання української сторони ми вирішили запропонувати Україні роту наших танків Leopard 2A4, щоб вона могла протистояти російському наступу сучасними танками західної конструкції. Ми закликали наших союзників їх також виділити Україні танки Leopard. Ми маємо позитивну відповідь», — розповів Дуда.

Міністр оборони Маріуш Блащак додав, що незабаром до Польщі мають прибути норвезькі танки Leopard 2 з інструкторами. Також тривають переговори з іспанською стороною.


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