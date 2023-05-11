Польська прокуратура розслідує роль колишнього канцлера Німеччини у розв’язанні Росією війни в Україні

Польська Національна прокуратура досліджує роль колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера в підготовці вторгнення Росії в Україну, повідомляє польське RMF. Розслідування проводить Мазовецький відділ Національної прокуратури у боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

Відомство отримало повідомлення про можливість вчинення злочину Герхардом Шредером і долучила цей факт до перевірки в ході розслідування.

Згідно з отриманими слідством документами, німецький політик міг використовувати своє положення в російській енергетичній сфері, щоб згодом чинити тиск на країни ЄС та Україну. Слідчі також з’ясують, яку роль відіграв колишній канцлер у підготовці вторгнення.

У повідомленні зазначається, що, незважаючи на підготовку та початок повномасштабного вторгнення, Шредер не дистанціювався від Кремля і продовжував обіймати посади в російських енергетичних компаніях.

Кілька днів тому колишній канцлер Німеччини також був присутній на прийомі в російському посольстві в Берліні з нагоди річниці перемоги Радянського Союзу над Німеччиною в травні 1945 року.

Польські слідчі ведуть провадження у щільній взаємодії з українськими колегами. Наразі опитано майже 2000 свідків.