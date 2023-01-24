Польща запросила у Німеччини дозвіл на передачу Leopard 2 Україні

Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Німці вже отримали наше прохання про згоду на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи”, – написав Блащак .

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard до можливої передачі Україні, адже Німеччина скоро оголосить своє рішення.