Польща відгородиться від Калінінградської області парканом

У Польщі ухвалили рішення побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ. Роботи почнуться вже сьогодні.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Вже сьогодні розпочинаються роботи саперів, солдатів Війська Польського з будівництва тимчасового загородження на польсько-російському кордоні”, – оголосив Блащак.

За його словами, паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовується армією по всьому світу, будуть три шари.

Як пояснив міністр, такий крок був зроблений через те, що Росія відкрила аеропорт Калінінградської області для літаків із Близького Сходу та Північної Африки, що створює загрозу міграційного тиску.

Він зазначив, що це буде таке ж загородження, як на польсько-білоруському кордоні, висотою 2,5 метри та шириною 3 метри.