Політика

Польща тиснутиме на інші країни ЄС для передачі Україні танків Leopard, – речник уряду

12 Січня 2023 14:15
14
зброя, польша

Польща здійснюватиме тиск на інші європейські країни у справі передачі Україні танків Leopard 2, оскільки поразка України означатиме також поразку Польщі.

Про це повідомив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Укрінформ.

Польський урядовець зазначив, що Польща оголосила про передачу танків Україні, аби “змусити інші країни зробити те саме”.

“Якщо ми не захистимо незалежну Україну, то ми будемо наступною мішенню. І про це треба відверто казати: якщо програє Україна, то програє і Польща, Польща буде наступною ціллю військових дій Росії, або Литва, Естонія чи Латвія, адже ми перебуваємо на найближчій потенційній лінії фронту”,- наголосив Мюллер.

За його словами, метою Польщі є те, щоб Україна себе захистила, а для цього вона потребує озброєння.

“Такого типу політичний тиск має призвести до того, що інші європейські країни приєднаються до цих дій (надання зброї Україні)”, – додав Мюллер.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Січня 2023 11:50
81

Жорсткі бої тривають у Соледарі. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зазнають великих втрат, – Міноборони
12 Січня 2023 15:42
32

Кількість формувань супротивника в Україні збільшилася до 280
12 Січня 2023 14:06
76

Українці обрали політиків 2022 року
12 Січня 2023 12:05
104

Росія вирішила вести війну на виснаження, – Генштаб
12 Січня 2023 11:27
46

Повітряні сили “приземлили” ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник “Орлан”
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки