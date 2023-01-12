Польща тиснутиме на інші країни ЄС для передачі Україні танків Leopard, – речник уряду

Польща здійснюватиме тиск на інші європейські країни у справі передачі Україні танків Leopard 2, оскільки поразка України означатиме також поразку Польщі.

Про це повідомив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Укрінформ.

Польський урядовець зазначив, що Польща оголосила про передачу танків Україні, аби “змусити інші країни зробити те саме”.

“Якщо ми не захистимо незалежну Україну, то ми будемо наступною мішенню. І про це треба відверто казати: якщо програє Україна, то програє і Польща, Польща буде наступною ціллю військових дій Росії, або Литва, Естонія чи Латвія, адже ми перебуваємо на найближчій потенційній лінії фронту”,- наголосив Мюллер.

За його словами, метою Польщі є те, щоб Україна себе захистила, а для цього вона потребує озброєння.

“Такого типу політичний тиск має призвести до того, що інші європейські країни приєднаються до цих дій (надання зброї Україні)”, – додав Мюллер.