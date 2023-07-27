Політика

Польща створить академію HIMARS та вперше за 18 років відновить ракетний підрозділ

27 Липня 2023 17:38
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зброя, польща

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про заснування академії «HIMARS» і повернення 1-ї ракетної бригади до складу Війська Польського.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони Польщі.

Церемонія підписання відбулася у селі Києво Куявсько-Поморського воєводства. Відповідно до рішення, у Польщі створять академію  HIMARS на зразок академії Abrams, а також вперше за 18 років до складу Війська Польського повернуть ракетну бригаду.

Міністр оборони Польщі сказав, що 1-а ракетна бригада буде розміщена у двох містах — Торуні та Ожиші. Блащак нагадав, що останню таку бригаду розформували у 2005 році. Тоді вона була оснащена пострадянським озброєнням, зокрема ракетами «Точка», дальність дії яких становить 70 км. Натомість HIMARS тепер може бити на відстань до 300 кілометрів.

Академія HIMARS покликана необхідністю підготувати більшу кількість артилеристів в Польщі. Блащак пояснив, що поява можливости вести вогонь на великі дистанції є «надзвичайно важливою для стримування агресора». Міністр нагадав, що зокрема за допомогою HIMARS українцям вдається стримувати армію РФ.

Передбачається, що країна спільно із США в межах академії проводитиме навчання екіпажу на американських реактивних артилерійських системах. Зокрема йдеться про логістику та обслуговування техніки.

Блащак додав, що академію HIMARS також використовуватимуть для співпраці з союзниками по НАТО, а саме з країнами Балтії. Він пояснив це тим, що Естонія, Латвія та Литва також замовили пускові установки HIMARS у США.

Рішення також прокоментував заступник посла США в Польщі Деніел Лоутон, який відвідав урочисту подію. За його словами, такі інвестиції разом з американською військовою присутністю в Польщі «є чітким сигналом того, що східна стіна НАТО в безпеці, Польща в безпеці».


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