Польща просить у Німеччини дозвіл на передачу Україні МіГ-29, – ЗМІ

Польща звернулася до уряду Німеччини з проханням дозволити постачання в Україну МіГ-29. Мова йде про літаки зі старих запасів НДР, які Берлін передав Варшаві.

Про це повідомляють німецькі видання DPA та Der Tagesspiegel.

“Польща звернулася до Федерального уряду Німеччини з проханням надання дозволу на постачання Україні бойових літаків радянського зразка”, – передають ЗМІ.

Зокрема, видання DPA, з посиланням на джерела в урядових колах, повідомило, що відповідний лист вже надійшов у Берлін.

“Йдеться про реактивні літаки типу МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки, які Німеччина передала Польщі і на передачу яких Берлін має погодитися”, – пояснили журналісти.

Зазначається, що реакції німецького уряду поки немає.