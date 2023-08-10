Політика

Польща планує збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч

10 Серпня 2023 11:33
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білорусь, польща

Для підсилення прикордонної служби на межі з Білоруссю Польща збирається вислати туди ще 10 тисяч військових, повідомив у четвер міністр оборони Маріуш Блащак.

Про це інформує Rzeczpospolita.

“Ми пересуваємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, щоб він не наважився на нас напасти”, – заявив Блащак.

Польське керівництво має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити кадрову армію на тлі активності бойовиків із ПВК Вагнера у Білорусі.

“Близько 10 тисяч військових перебуватимуть на кордоні, із них 4 тисячі будуть безпосередньо підтримувати прикордонну службу, а 6 тисяч будуть у резерві”, – уточнює міністр оборони Польщі.


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