Польща оголосила про новий пакет військової допомоги для України

До нового пакету допомоги від Польщі увійдуть зенітні гармати С-60 та 155-мм гаубиці КРАБ.
Про це йдеться у спільній декларації 10 країн НАТО.
У документі також йдеться про те, що Польща продовжить підтримувати Україну озброєнням.
«Польща продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки необхідно», — йдеться у декларації.
Новий пакет військової допомоги від Польщі складається із зенітних установок С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них. До того ж країна вже передала 42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів.
В Україну також тривають постачання 155-мм гаубиць КРАБ та різні види боєприпасів. Також Польщею проводитиметься постійна медична та інженерна підготовка.
Польща також готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиниць боєприпасів, але лише в рамках ширшої коаліції.