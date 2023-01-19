Політика

Польща оголосила про новий пакет військової допомоги для України

19 Січня 2023 18:04
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До нового пакету допомоги від Польщі увійдуть зенітні гармати С-60 та 155-мм гаубиці КРАБ.

Про це йдеться у спільній декларації 10 країн НАТО.

У документі також йдеться про те, що Польща продовжить підтримувати Україну озброєнням.

«Польща продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки необхідно», — йдеться у декларації.

Новий пакет військової допомоги від Польщі складається із зенітних установок С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них. До того ж країна вже передала 42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів.

В Україну також тривають постачання 155-мм гаубиць КРАБ та різні види боєприпасів. Також Польщею проводитиметься постійна медична та інженерна підготовка.

Польща також готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиниць боєприпасів, але лише в рамках ширшої коаліції.


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