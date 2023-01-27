Політика

Польща готова відправити Україні ще 60 модернізованих танків

27 Січня 2023 09:31
61
зброя, польща

Польща планує передати Україні не лише німецькі танки Leopard. Країна готова надати ще 60 модернізованих танків, зокрема PT-91.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

“Ну, по-перше, ми намагаємося показувати приклад. Польща першою півроку тому відправила 250 танків, а то й більше. Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 РТ-91. І крім цих танків, 14 танків, танки Leopard 2, з яких ми володіємо”, – сказав Моравецький.

Він додав, що Польща у питанні постачання танків Україні має лідируючи позицію і однією з перших заявила про цю ініціативу. Водночас він наголосив, що сучасні танки для українських військ є особливо важливими, оскільки Росія має у своєму запасі від кількох до 15 тисяч одиниць цієї техніки.

Польський прем’єр закликав партнерів повинні бути відкрити та наполегливими у своїй підтримці України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Січня 2023 10:28
66

Вoomberg: Путін готує новий наступ в Україні в лютому чи березні
27 Січня 2023 09:44
41

Тищенка виключили з фракції “Слуга народу”
27 Січня 2023 09:31
61

Польща готова відправити Україні ще 60 модернізованих танків
27 Січня 2023 09:10
54

Росія бреше про значні успіхи під Вугледаром та Оріховим – розвідка Британії
27 Січня 2023 08:43
32

Сили оборони за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА
Останні новини
усі новини

Думки

Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
усі думки