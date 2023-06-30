Politico: Столтенберг залишиться на посту генсека НАТО ще на рік

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишиться на цій посаді ще на рік, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Офіційний представник США заявив, що продовження повноважень Столтенберга на посаді генсека це вже “вирішена справа”. Високопоставлений дипломат із Західної Європи підтвердив цю інформацію та сказав, що рішення “буде офіційно оформлене наступного тижня”.

Високопоставлені дипломат зі Східної Європи та чиновник НАТО також підтвердили наявність консенсусу в Альянсі щодо продовження повноважень Столтенберга.