Політика

Почалось засідання МАГАТЕ, на якому обсудять ситуацію на ЗАЕС

12 Вересня 2022 16:56
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У Віденському міжнародному центрі у понеділок розпочалося регулярне засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ), у центрі уваги якого, зокрема, буде ситуація навколо Запорізької АЕС.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час пресконференції у Відні.

“Рада щойно розпочалася. І, звичайно, у центрі її уваги буде обговорення ситуації в Україні, але також інші важливі питання – як Іран та воєнно-морські ядерні установки, які становлять великий інтерес для ряду країн”, – зазначив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ нагадав про візит місії Агентства на чолі з ним на Запорізьку АЕС, зазначивши, що її важливим результатом стало, окрім підготовленого звіту про ситуацію, встановлення постійної присутності експертів МАГАТЕ на ЗАЕС. Їх присутність на станції дозволяє отримувати “вчасну і точну інформацію” щодо ситуації на станції та навколо неї.

Гроссі наголосив, що наразі двома найважливішими питаннями з метою стабілізації ситуації навколо Запорізької АЕС є припинення обстрілів території станції та забезпечення зовнішнього енергоживлення АЕС.

Він також зазначив, що МАГАТЕ проводить консультації з Україною та росією з приводу створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

“Я закликав під час мого брифінгу на РБ ООН кілька днів тому до негайного створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо станції. І я розпочав консультації з цього питання з обома сторонам – звичайно, з моїм природнім партнером Україною, оскільки це українська станція, але також з росією, яка є невід’ємною частиною дискусії з огляду на контроль нею об’єкта”, – сказав він.


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