Плани про “референдуми” націлені насамперед на внутрішню аудиторію Росії, – ISW

Очільник Кремля Володимир Путін свої заяви про “референдуми” на тимчасово окупованих територіях України адресовує насамперед внутрішній аудиторії в Росії.

Аналітики ISW зазначають, що таким чином диктатор сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи громадян добровільно піти на війну, аби “захистити” нещодавно “приєднані” до РФ території.

“Путін і його радники, очевидно, зрозуміли, що нинішніх російських сил недостатньо, щоб завоювати Україну, і що зусилля зі швидкого створення великих військ шляхом добровільної мобілізації досягають кульмінації, не відповідаючи потребам російських військових”, – вказують в ISW.

Фахівці припускають, що, таким чином, Путін штучно створює правові та інформаційні умови для покращення формування армії РФ, не вдаючись до розширеного призову, змінюючи баланс батога й пряника, який Кремль використовує для стимулювання добровільної мобілізації.

В Інституті вивчення війни також упевнені, що “Путін шляхом анексії має на меті стримати контрнаступ ЗСУ, аби розглядати звільнення Україною своїх територій як напад на РФ”.

“Російські офіційні особи та пропагандисти випустили розпливчасті попередження про те, що “посягання території Росії є злочином і вчинення цього злочину дозволяє використовувати всі засоби самооборони”, – підкреслюють аналітики.

В ISW переконані, що такі заяви росіян свідчать про явну паніку та зроблені для того, аби спробувати посилити глобальні побоювання щодо ядерної ескалації.

Однак, як зауважили фахівці, після ударів по анексованому РФ півострову Крим, який перебуває в окупації протягом 8 років, від Путіна не було ніяких відповідей.