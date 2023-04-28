Політика

Північна Македонія долучилася до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

28 Квітня 2023 21:52
6
читать на русском →
мзс, македонія

Північна Македонія стала 36-ю країною, яка доєдналася до робочої групи зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

“Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до кооперації щодо створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів”, – повідомив голова міністерства.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Квітня 2023 19:25
45

Відомо вже про 23 загиблих унаслідок російського удару по Умані
28 Квітня 2023 20:37
74

Мінкульт опублікував перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці
28 Квітня 2023 18:38
20

Сили оборони відбили понад 40 атак РФ на чотирьох напрямках — Генштаб
28 Квітня 2023 18:11
29

Україна отримала від США понад 1 млрд доларів грантової допомоги
28 Квітня 2023 16:33
30

Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
усі думки