Північна Македонія долучилася до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Північна Македонія стала 36-ю країною, яка доєдналася до робочої групи зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

“Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до кооперації щодо створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів”, – повідомив голова міністерства.