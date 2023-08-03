Пісторіус проти надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus: не бачить “термінової потреби”

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить “термінової потреби” у затвердженні рішення щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це він сказав, відвідуючи німецьку гірничо-піхотну бригаду в Баварії, повідомляє Tagesschau.

Як зазначають журналісти, Пісторіус знову висловився проти постачання Україні Taurus, сказавши, що “побоювання очевидні”.

Німецький міністр послався на “спеціальну дальність” системи озброєння 500 км.

Також він наголосив, що США не поставили Україні жодних крилатих ракет, і коли справа дійшла до військової допомоги, Німеччина була “лідером в області протиповітряної оборони, навчання та інженерної та бронетехніки”.

“Це наш пріоритет номер один, наша основна компетенція”, – сказав Пісторіус, зазначивши, що тому він не бачить “невідкладної необхідності” у рішенні щодо ракет Taurus.