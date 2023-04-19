Після критики його “миротворчої ініціативи” президент Бразилії засудив вторгнення Росії

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва прямо засудив “порушення територіальної цілісності України” з боку Росії після того, як його “мирна ініціатива” зазнала міжнародної критики.

Про це повідомляє The Guardian.

Президент Бразилії заявив, що засуджує порушення Росією територіальної цілісності України на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнесом.

Проте, сказав да Сілва, він, як і раніше, вважає за можливе досягнення миру між Україною та Росією через дипломатичні зусилля “групи нейтральних країн”.

16 квітня президент Бразилії закликав створити групу “нейтральних” країн спеціально для початку мирних переговорів між Росією та Україною, вказавши як її можливих учасників Китай та Об’єднані Арабські Емірати і сказавши, що війну “заохочують” США та Захід. У Вашингтоні його пропозиція була розкритикована як проросійська.