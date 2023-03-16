Підсумки “Рамштайну-10”: що пообіцяла коаліція

У середу, 15 березня, відбулася 10-та зустріч у форматі “Рамштайн”. На цьому засіданні країни-союзники України домовились про надання їй нової військової техніки.

Зокрема, ЗСУ отримають системи протиповітряної оборони, боєприпаси та різну військову техніку.

Міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу повідомив про те, що Данія надає Україні новий пакет військової допомоги на 130 млн євро.

Також Швеція передасть Україні 10 танків Leopard, а Норвегія – дві системи ППО NASAMS.

Нідерланди також планують укласти нові контракти, щоб надійшла нова військова техніка до України.

Словенія забезпечить певні оборонні потреби України.

Іспанія надасть Україні шість танків Leopard 2A4 та ще чотири одиниці військової техніки у майбутньому.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени НАТО готові надати Україні більше систем ППО, броньованої техніки та боєприпасів.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив на своїй сторінці у Twitter, що результати засідання “Рамштайн-10” вселяють у нього оптимізм. Зокрема, було домовлено про посилення систем ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування “броньованого кулака”.

На початку засідання міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що вже дев’ять країн мають намір передати Україні понад 150 танків Leopard, що дозволить сформувати понад дев’ять бронетанкових бригад.