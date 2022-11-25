Політика

Переможена Росія означає безпеку Європи, – Дуда Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що програш Росії принесе Європі повну безпеку. Про це повідомила канцелярія президента Польщі у Twitter. “Безпечна Європа – це Європа, в якій Росія зазнає поразки: політичної, військової та економічної. Переможена Росія означає безпечну Україну, Польщу, Литву, Латвію, Румунію та решту Європи”, – наголосив польський лідер. Prezydent @AndrzejDuda w #Kowno: Europa bezpieczna to Europa, w której Rosja jest pokonana: politycznie, militarnie i gospodarczo. Pokonana Rosja to bezpieczna Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia i reszta Europy. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 25, 2022 Поділитися:



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