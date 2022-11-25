Переможена Росія означає безпеку Європи, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що програш Росії принесе Європі повну безпеку.
Про це повідомила канцелярія президента Польщі у Twitter.
“Безпечна Європа – це Європа, в якій Росія зазнає поразки: політичної, військової та економічної. Переможена Росія означає безпечну Україну, Польщу, Литву, Латвію, Румунію та решту Європи”, – наголосив польський лідер.
Prezydent @AndrzejDuda w #Kowno: Europa bezpieczna to Europa, w której Rosja jest pokonana: politycznie, militarnie i gospodarczo. Pokonana Rosja to bezpieczna Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia i reszta Europy.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 25, 2022