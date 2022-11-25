Політика

Переможена Росія означає безпеку Європи, – Дуда

25 Листопада 2022 16:37
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польща

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що програш Росії принесе Європі повну безпеку.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі у Twitter.

“Безпечна Європа – це Європа, в якій Росія зазнає поразки: політичної, військової та економічної. Переможена Росія означає безпечну Україну, Польщу, Литву, Латвію, Румунію та решту Європи”, – наголосив польський лідер.


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