Перехід у власність держави активів стратегічних підприємств допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони, – Зеленський

Перехід у власність держави активів “Укрнафти”, “Укртатнафти”, “АвтоКрАЗу”, “Мотор Січі” та “Запоріжтрансформатора” є необхідним в умовах війни і допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони України, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно з чинними законами і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони”, – повідомляється в телеграм-каналі Зеленського.

У важкі для України часи, за його словами, необхідно спрямувати всі сили на визволення української землі та людей, а також на підтримку армії.