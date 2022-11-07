Політика

Перехід у власність держави активів стратегічних підприємств допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони, – Зеленський

7 Листопада 2022 19:44
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зеленський

Перехід у власність держави активів “Укрнафти”, “Укртатнафти”, “АвтоКрАЗу”, “Мотор Січі” та “Запоріжтрансформатора” є необхідним в умовах війни і допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони України, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно з чинними законами і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони”, – повідомляється в телеграм-каналі Зеленського.

У важкі для України часи, за його словами, необхідно спрямувати всі сили на визволення української землі та людей, а також на підтримку армії.


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