Пентагон уклав контракт на закупівлю систем ППО NASAMS для України

Пентагон надасть американській компанії Raytheon Technologies контракт на 1,2 млрд доларів за шість передових зенітно-ракетних систем NASAMS, які будуть поставлені Україні.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

“У рамках п’ятого пакета ініціатив з надання допомоги Україні в галузі безпеки Армія США уклала контракт на суму 1,2 млрд доларів з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні шести батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил та сил безпеки України”, – йдеться у заяві.