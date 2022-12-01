Політика

Пентагон уклав контракт на закупівлю систем ППО NASAMS для України

1 Грудня 2022 07:28
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зброя, сша

Пентагон надасть американській компанії Raytheon Technologies контракт на 1,2 млрд доларів за шість передових зенітно-ракетних систем NASAMS, які будуть поставлені Україні.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

“У рамках п’ятого пакета ініціатив з надання допомоги Україні в галузі безпеки Армія США уклала контракт на суму 1,2 млрд доларів з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні шести батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил та сил безпеки України”, – йдеться у заяві.


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