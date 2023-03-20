Політика

Пентагон оприлюднив детальний вміст пакету військової допомоги Україні на $350 млн Міністерство оборони США опублікувало повний перелік військової допомоги Україні, який оцінюють у $350 млн: боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм артилерійські снаряди;

25-мм боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

81-мм та 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;

системи протитанкової зброї AT-4;

гранатомети, стрілецька зброя та відповідні боєприпаси;

боєприпаси для руйнування та обладнання для розчищення перешкод;

обладнання для розмінування;

автоцистерни для перевезення важкого палива;

тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;

річкові патрульні катери;

випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запасні частини та інше польове обладнання. У Міноборони США запевнили, що “щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби.” Поділитися:



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