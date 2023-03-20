Пентагон оприлюднив детальний вміст пакету військової допомоги Україні на $350 млн

Міністерство оборони США опублікувало повний перелік військової допомоги Україні, який оцінюють у $350 млн:
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм артилерійські снаряди;
- 25-мм боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
- 81-мм та 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;
- системи протитанкової зброї AT-4;
- гранатомети, стрілецька зброя та відповідні боєприпаси;
- боєприпаси для руйнування та обладнання для розчищення перешкод;
- обладнання для розмінування;
- автоцистерни для перевезення важкого палива;
- тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;
- річкові патрульні катери;
- випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
У Міноборони США запевнили, що “щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби.”
Поділитися: