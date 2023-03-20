Політика

Пентагон оприлюднив детальний вміст пакету військової допомоги Україні на $350 млн

20 Березня 2023 20:30
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військова техніка, боєприпаси, сша

Міністерство оборони США опублікувало повний перелік військової допомоги Україні, який оцінюють у $350 млн:

  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • 25-мм боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
  • 81-мм та 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;
  • системи протитанкової зброї AT-4;
  • гранатомети, стрілецька зброя та відповідні боєприпаси;
  • боєприпаси для руйнування та обладнання для розчищення перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • автоцистерни для перевезення важкого палива;
  • тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;
  • річкові патрульні катери;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

У Міноборони США запевнили, що “щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби.”


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