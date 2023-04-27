ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію російської федерації та закликала МКС розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Відповідна резолюція прийнята на весняній сесії ПАРЄ.

Резолюція зазначає, що примусова депортація є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом, тож усі випадки мають бути розслідувані, а всі причетні мають нести відповідальність.

Цей документ вперше згадує термін “геноцид” щодо дій Росії.

У резолюції вітається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.