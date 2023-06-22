Політика

ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську “формулу миру”

22 Червня 2023 19:51
34
читать на русском →

Парламентська асамблея Ради Європи в четвер ухвалила резолюцію щодо політичних наслідків агресії Росії проти України, в якій підтримала вступ Києва до Північноатлатичного Альянсу та українську “формулу миру”.

Про це повідомила член української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

Резолюція, яку ухвалили голосами 80 членів Парламентської асамблеї РЄ, закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО, а також підтримує “формулу миру” Києва й вітає створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ.

Також ПАРЄ у документі засуджує руйнування Каховської дамби й підтверджує, що російське керівництво “безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу”.

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи також закликають продовжувати роботу для створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також посилювати санкційний тиск та міжнародну ізоляцію держави-агресора.

Серед інших положень документа – заклик притягнути до відповідальності всі приватні військові компанії та союзників Росії, які скоюють злочини на території України, а також створити публічний реєстр компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та причетні до обходу санкцій.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Червня 2023 19:51
34

ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську “формулу миру”
22 Червня 2023 20:52
21

Зеленський звільнив посла України в Білорусі
22 Червня 2023 19:04
54

Окупанти намагалися наступати на Харківщині, – Генштаб
22 Червня 2023 18:37
79

Армія РФ почала використовувати новий аеродром для ракетних атак – “Схеми”
22 Червня 2023 17:27
76

У Мінцифри анонсували 5 нових сервісів у додатку “Дія”
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки