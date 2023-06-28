Політика

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

28 Червня 2023 12:30
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голодомор, хорватія

Парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Парламент одноголосно 129 голосами ухвалив декларацію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Президент України Володимир Зеленський подякував хорватським законодавцям: «Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами кремля — ні минулими, ні сучасними».


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