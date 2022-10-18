Парламент Естонії оголосив РФ терористичним режимом

Парламент Естонії оголосив Росію терористичним режимом.

Зазначається, що сьогодні 88 голосами «за» Рійгікогу прийняв заяву, в якій засуджує анексію території України та оголошує російський режим терористичним.

Парламент країни запевнив, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення фальшивих референдумів.

«Шляхом порушення ніколи неможливо досягти правди. Путінський режим, що загрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою миру як у Європі, так і в усьому світі», – наголошується у поданій депутатами заяві.