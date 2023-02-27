Політика

Папа Римський поїде до Угорщини: зустрінеться з Орбаном та українськими біженцями

27 Лютого 2023 17:48
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Папа Римський

Папа Римський Франциск здійснить триденну подорож до Угорщини у квітні. Там він зокрема планує зустрітися з угорською владою та українськими біженцями.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що понтифік здійснить Апостольську подорож, яка відбуватиметься з 28 по 30 квітня на «запрошення цивільної та церковної влади» Угорщини.

Папа Франциск зокрема відвідає Будапешт, де в президентському палаці зустрінеться з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства. Також там відбудеться зустріч з єпископами та духовенством.

Після цього глава католицької церкви відвідає незрячих дітей, а в храмі святої Єлизавети Угорської зустрінеться біженцями, зокрема українськими, та з малозабезпеченими. Також Папа Римський матиме зустрічі з молоддю, єзуїтами та представниками науки і культури.

Папа Франциск побував у Будапешті 12 вересня 2021 року, де відслужив заключну Святу Месу 52-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу, після чого відлетів до Словаччини. Оскільки тоді не було змоги здійснити повноцінну Апостольську подорож, він пообіцяв провести її пізніше. Двічі, у 1991 та 1996 роках, Угорщину відвідував колишній глава церкви Іван Павло II.


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