Падіння Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни – глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у понеділок, що місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов’язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.

Про це він сказав під час візиту до Йорданії, передає Reuters.

“Я думаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне і оперативне”, – сказав Остін журналістам, додавши, що він не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або коли саме.

“Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби”, – додав Остін.