Окупанти вже внутрішньо готові до поразки, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень про відкидання російських сил у районі Бахмута заявив, що «окупанти вже внутрішньо готові до поразки».

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Що важливо розуміти зараз? Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати», — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що 12 травня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де доповідали командувачі оперативних напрямків.

Зеленський особливо відзначив доповіді командувача Сухопутних військ ЗСУ та ОСУВ «Хортиця» Олександра Сирського та командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського.

«Я дякую кожному й кожній, хто знищує ворога! Дякую всім, хто попри будь-які складнощі повертає Україні нашу землю! Готуємося додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир», — сказав Зеленський.