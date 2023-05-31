Політика

Окупанти створили “підприємство” “Железные дороги Новороссии”

31 Травня 2023 11:36
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Російські загарбники створили “державне підприємство”, яке має “керувати” частиною залізниці, розташованою на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в уряді РФ.

“Залізниці Новоросії” мають об’єднати колії й поїзди в окупованих частинах Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області. Головний офіс “підприємства” розташовуватиметься в тимчасово захопленому Донецьку.

“Рішення дозволить вибудувати єдину логістику в цих чотирьох регіонах, оновити парк вагонів та локомотивів, а також створити єдину систему управління процесом перевезень”, – йдеться у повідомленні уряду РФ.

Робітників “підприємств” “Донецька залізниця”, “Луганська залізниця”, “Херсонська залізниця”, “Мелітопольська залізниця” та “концерну” “Залізниці Донбасу” автоматично переведуть на роботу до нового “підприємства”.


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