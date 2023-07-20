Новий посол Німеччини Мартін Єгер почав роботу в Україні

В Україні розпочинає роботу новий посол Німеччини Мартін Єґер. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Сьогодні, 20 липня, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот (це документ, за допомогою якого здійснюється акредитація дипломатичного представника) у новопризначеного посла Німеччини в Україні Мартіна Єґера.

Перебийніс поінформував Єґера про актуальну ситуацію в Україні в умовах протидії російській агресії та відзначив важливість отриманої масштабної допомоги від Німеччини.

Єґер запевнив у незмінній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на готовності Берліна надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу.

На цій посаді Єґер замінить Анку Фельдгузен, яка була послом Німеччини в Україні з липня 2019 року. В 2020-му вона отримала орден “За заслуги” ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва і плідну громадську діяльність.